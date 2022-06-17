Otoyolda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Otoyolda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

17.06.2022 13:27
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Tarsus- Adana bölümü Kavşaklar bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şule Pan'ın (45) kullandığı 01 AAD 192 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pozantı yol ayrımında, Burhan Kakaç (55) idaresindeki 80 ABE 284 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Otoyolda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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