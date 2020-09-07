Mersin'e getirilen ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ve römorkların Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, hırsızlık şüphelisi Y.Y'yi gözaltına aldı.

Kamera kayıtlarından plakası tespit edilen çekiciyle olay yerine gelen şüphelinin, römorkları araca yükleyerek satmak üzere Kayseri'ye götürdüğünü belirledi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi 17. Cadde'de faaliyet gösteren sürücü kursu merkezlerine ait iki römorkun çalındığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde iki römork çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Mersin'de iki römork çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Dolar 7,4685 ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor

"Çiğ köfteli" kadın trafik magandası kamerada! O anları kaydettirip sosyal medyadan paylaştı

Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt

Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı