Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada ağır yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sadık Yücel idaresindeki 34 ZR 6475 tır, D-400 karayolu Yenice mevkisinde Ökkeş Ramiz Coşkun'un yönetimindeki 59 ACH 067 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Yücel, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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