Başkan devreye girdi, görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı - Son Dakika
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Başkan devreye girdi, görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı

20.08.2022 13:33
Başkan devreye girdi, görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı

MERSİN'de, ikisi de görme engelli Yücel Şenol (45) ile Şükran Çiftçi (44), Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın devreye girip, Çiftçi'nin babasını ikna etmesiyle, evliliğe ilk adımlarını attı.

MERSİN'de, ikisi de görme engelli Yücel Şenol (45) ile Şükran Çiftçi (44), Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın devreye girip, Çiftçi'nin babasını ikna etmesiyle, evliliğe ilk adımlarını attı.

İstanbul'da yaşayan Yücel Şenol ile Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan kendisi gibi görme engelli Şükran Çiftçi bir süre önce tanıştı. Çift, bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak durumdan haberdar olan Şükran Çiftçi'nin babası Mehmet Çiftçi, görme engelli olduğu için kızının evliliğine sıcak bakmadı.

Bunun üzerine Yücel Şenol, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a ulaştı. Şenol, Çiftçi'yi istemeye birlikte gitmek için başkandan talepte bulundu. Gencin isteğini kırmayan Başkan Gültak, damat adayı ve yakınları ile kız tarafının evine gitti. Buluşmada, anne-babadan kızı isteyen Başkan Gültak, olumlu yanıt alınca görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı. Çiftin söz yüzüklerini de takan Başkan Gültak, kendilerine beyaz eşya sözü de verdi.Başkan Gültak, Şükran Çiftçi'nin önce eşine ulaştığını, eşinin de durumu kendisine aktardığını belirterek, "Yücel de o sırada özel kalemi birkaç kez aramış. Tabii duyunca 'organizasyonu hemen yapalım, kızı istemeye gidelim' dedim. Yücel de akrabalarıyla İstanbul'dan geldi. Mehmet ağabeyin misafiri olduk ve durumu izah ettik. Yücel kardeşimizin işi olduğunu da söyledik. Şükran kardeşimizin iş talebi konusunda da yardımcı olacağız. Beyaz eşyalarını da ben bizzat kendim alacağım. Gerçekten hayat dolular. Belki görme engelli olabilirler, ama onlar yürekleriyle, kalp gözleriyle görüyorlar. Birbirlerini bulmuş ve sevmişler. Onlar da çok heyecanlı. Çok kız istedim ama ben de heyecanlıyım.  Çiftimize mutluluklar diliyor, kısmet olursa nikahlarını kıyma sözünü de veriyorum" diye konuştu.Yücel Şenol "Bir devlet büyüğümüz, bir ağabey olarak sevdiğim kızı istemeye geldi. Bize bir babalık yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Aileler, engellilerin yanında olduğu sürece engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yok, her şey aşılır" dedi.

Şükran Çiftçi de Başkan Gültak'a teşekkür ederek, "Bizim isteğimizi kırmadıkları için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Bertrand Traore, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamalarını DHA aracılığıyla yaptı Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Bertrand Traore, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamalarını DHA aracılığıyla yaptı BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da
Kaynak: DHA

İstanbul, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan devreye girdi, görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı - Son Dakika

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