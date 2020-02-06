Mersin'de aynı renk ve modeldeki iki otomobile "ikiz plaka" takarak çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i yakalanarak tutuklandı.

Kentte yaşayan U.Ç. ve B.F.B. araçlarının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine ihbarda bulundu.

Ekipler, yaptıkları incelemede çalınan araçlarla aynı renk ve modeldeki bir arabayla kentte gelen A.B, Y.T. ve K.U'nun araçlara "araç beyni" ve "ikiz plaka" takarak çaldıklarını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla şüphelilerden A.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada, A.B'nin geçen yıl kiraladığı bir aracın evinin önünden çalındığı ihbarında bulunduğu ancak yapılan incelemede aracın çalınmadığı, hırsızlık olaylarında kendisiyle hareket eden diğer şüphelilerin yönlendirmesiyle çalıntı müracaatında bulunduğu, aracı Adana'da parçalatarak sattıkları belirlendi.