Mersin'de ilginç hırsızlık olayı - Son Dakika
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Mersin'de ilginç hırsızlık olayı

17.07.2022 15:21
Mersin'de ilginç hırsızlık olayı

Mersin'de bir sigorta şirketine ait 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.

Mersin'de bir sigorta şirketine ait 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.

Hırsızlık olayı, merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'ndeki bir sigorta şirketinin bulunduğu binada meydana geldi. Sigorta acentesi yetkililerince hırsızlık olaylarına dikkat çekmek amacıyla yıllar önce binanın dış cephesine yerleştirilen ve 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, sabah gün aydınlanınca bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, mankenin pantolonsuz halinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. İlginç hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Sigorta, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de ilginç hırsızlık olayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de ilginç hırsızlık olayı - Son Dakika
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