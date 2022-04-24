Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu

24.04.2022 09:43
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu

MERSİN'de ilk hasadına başlanan örtü altı kayısı, kilosu 100 TL'den satıldı.

MERSİN'de ilk hasadına başlanan örtü altı kayısı, kilosu 100 TL'den satıldı.

Erdemli ilçesinde sezonun ilk kayısısı örtü altında yetiştirildi. İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde yetiştirilen erkenci kayısıların hasadına başlandı. Özenle paketlenen kayısılar, yurt dışına ve büyükşehirlere gönderiliyor. Kilosu 100 TL'den alıcı bulan kayısı üreticinin yüzünü güldürüyor.

Hasada katılan Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, örtü altı üretimin bölgede yaygınlaştığını söyledi. Ocak ayında kayısı seralarının üzerinin kapatıldığını belirten Gürbüz, "Sera içerisinde yeterli sıcaklık elde edilince ağaçlar çiçeğe biner. 3 ay içerisinde de hasada geçilir. Bu sene çok fazla soğuk yaşadık, donlar oluştu. Buna rağmen çiçekleri koruduk, sera içerisinde sobalar yakıldı. Maalesef açıkta bu sağlanamadığı için meyve alamıyoruz. Özellikle Çukurova bölgesinde şeftali, erik, nektarin, kayısı gibi sert çekirdekli ürünlerde çiçekleri kaybettik. Bu yıl meyve yokluğundan dolayı fiyatlar arttı. Bölgemizde örtü altı kayısı hasadına başladık. Üreticimize bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu
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Kocahasanlı, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu - Son Dakika
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