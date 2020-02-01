Mersin'de ilk kez düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de ilk kez düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler - Son Dakika

Mersin'de ilk kez düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler

6 saat önce

MERSİN'de 1500 rakımlı Arslanköy'de Kar Festivali düzenlendi.

Mersin'de ilk kez düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler, System.String[]

MERSİN'de 1500 rakımlı Arslanköy'de Kar Festivali düzenlendi. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde ortaya renkli görüntüler çıktı.

Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen Kar Festivali'nde, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterileri yer aldı. Çocuklar, Mersin'de ilk kez gerçekleştirilen kar festivalinin tadını çıkarttı. Kardan adam yapan çocuklar, kartopu, halat çekme yarışları ile gönüllerince eğlendi. Çocukların eğlencesine aileleri de katılınca ortaya neşeli görüntüler çıktı. Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, festivale katılımdan memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Yılmaz şunları söyledi: "Yaklaşık 40- 50 yıldır kış ve kar turizminden bahsediyoruz. Biz bu yönde ilk adımı atarak, bir çığır açmış olduk ve buna devam edeceğiz. Mersin'in buna ihtiyacı var. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı tarım, fakat yayla ve kış turizmi de bizim için çok önemli. Bölgemiz kayak turizmi ve tesis kurmak için uygun. Bu yönde önümüzdeki zamanlarda önemli adımlar atacağız. Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerin ve turistlerin gelmesini sağlayarak, bölgede yeni bir adım olacağız."


Arslanköy, Toroslar, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:00 Kaynak: DHA
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