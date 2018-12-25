Son Dakika Haberleri: Mersin'de İlkokul Öğrencileri Sportif Yetenek Taramasından Geçti

Mersin'de İlkokul Öğrencileri Sportif Yetenek Taramasından Geçti

52 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş protokolüyle hayata geçirilen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirmesi Projesi" kapsamında, Mersin'deki ilkokul öğrencileri, sportif yetenek taramasından geçti.

Mersin'de İlkokul Öğrencileri Sportif Yetenek Taramasından Geçti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş protokolüyle hayata geçirilen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirmesi Projesi" kapsamında, Mersin'deki ilkokul öğrencileri, sportif yetenek taramasından geçti.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencileri çeşitli taramalardan geçirildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, etkinliğe katılıp öğrencilere destek verdi.

Vali Su, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları sporla buluşturmak ve onları iyi sporcular olarak yetiştirmek üzere yetenek taramasına tabi tutulduğunu söyledi.

Öğrencilerin itme güçleri, boyları ve kiloları gibi birçok taramadan geçtiğini ifade eden Su, "Hangi sporda daha elverişli olabilirler bütün bunları ortaya çıkaracak bir yetenek taramasına tabi tutuyoruz. Bu taramadan sonra da çocuklarımızdan başarılı olanları inşallah bir hizmet içi eğitime almış olacağız. Bundan sonra da inanıyorum ki bu çocuklarımız gelecekte hem yurt içinde hem de uluslararası spor müsabakalarında ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:50 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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