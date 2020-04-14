Mersin'de imam cami bahçesini kuş evleriyle süsledi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir camide görev yapan imam, ağaçlara kuş evleri astı.

Buharalı Abdullah Efendi Camisi'nin imamı Dinçer Yılmaz, ağaçlara astığı 14 kuş evine her gün su ve yem bırakıyor.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, her canlıya saygı duyulması gerektiğini belirterek, "Ecdadımız cami bahçe ve duvarları, binaların saçak altı gibi yerlere kuşların barınmaları için birbirinden güzel kuş evleri yaparak mimaride unutulmaz eserler bırakmışlardır. Ben de ecdadımızın sevgi ve şefkat duygularını yansıtan bu zarif kuş evlerinin yeni versiyonunu yaptırdım." dedi.