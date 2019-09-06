Son Dakika Haberleri: Mersin'de imara aykırı olan kafe yıkıldı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de imara aykırı olan kafe yıkıldı

1 saat önce

Mersin sahilinde, imara aykırı olduğu gerekçesiyle bir kafenin yıkımı gerçekleştirildi.

Mersin'de imara aykırı olan kafe yıkıldı, System.String[]

Mersin sahilinde, imara aykırı olduğu gerekçesiyle bir kafenin yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı'nda bulunan ve yıkım kararı çıkarılan bir kafenin yıkılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı yıkımda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Sahildeki son kafeydi"

İşletme sahibi Alaaddin Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkım gerekçesinin doğru olduğunu ancak kendilerinin imar barışından yararlandıklarını öne sürdü.

Tüm usulleri yerine getirdiklerini dile getiren Ceylan, "Yalan beyanlarla aldığımız belgeler iptal edildi. Mahkememiz devam ediyor. O yüzden mahkeme sonucunda hak bize geçecektir. Yıkım gerekçesi imar dışı olmasıdır. Gerekçe doğru ama imar barışı çıktı. Mersin'de imar barışından faydalanan tek işletmeyiz. İmar planında her şey belli. Mahkeme devam ediyor ve adalet yerini bulacak. Sonuç benim lehime geldiğinde ise tazminat davası açacağım. Bu sahildeki son kafeydi."diye konuştu.

Yıkım esnasında bazı çalışanlar üzüntü yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama Son Dakika: CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:01:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de imara aykırı olan kafe yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]