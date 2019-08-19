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Mersin'de "İncir Şenliği"

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde "İncir Şenliği" düzenlendi.

Mersin'de
Mersin'in Tarsus ilçesinde "İncir Şenliği" düzenlendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Tarsus Ziraat Odası tarafından Tarsus incirinin tanıtılması amacıyla düzenlenen şenlik saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer, şenlikte yaptığı konuşmada, üreticilere incir fidesi dağıtacaklarını belirterek, Mersin için çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise Tarsus'ta ciddi oranda incir üretiminin yapıldığını ve bu alanda kooperatifleşme yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.
Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı da Tarsus incirinin sanayi ürünü olarak işlenmesi gerektiğine dikkati çekti.
Şenlikte, en iyi incir üreticisi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:00 Kaynak: AA
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