Mersin'de incir üreticinin yüzünü güldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasadında kilosu 20 liradan alıcı bulan incir, sezon sonunda 11 liradan satılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, incir üretiminde de söz sahibi ve önemli bir gelire sahip olan Mut ilçesinin kaliteli incirini Türkiye'nin dört bir tarafına gönderildiğini söyledi. Acar, "Mut inciri tadı, lezzeti ve aromasıyla dikkat çekiyor. Bu yıl ise rekoltenin 10 bin tonu aşmasını bekliyoruz. Her yıl hasadın sonuna doğru 1,5 liraya düşen incir fiyatı bu yıl sonuna gelinmesine rağmen 11 liradan alıcı buluyor. Kuru incirin kilosu ise 35 ila 40 lira arasında satılıyor" dedi.

Üretici Osman Akay, incir fiyatlarının bugüne kadar görülmemiş bir seviyede olduğunu ifade ederek, "Bu yıl incirden para kazandık. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Ergin incirleri de kurutup kilosunu 35 ila 40 liradan satıyoruz" dedi. - MERSİN