MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI - Son Dakika
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MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI

22.08.2022 16:42

MERSİN'de indiği yamaçta mahsur kalan ve sahibinin uzun uğraşlarına rağmen 3 günde kurtaramadığı keçiyi arama-kurtarma ekipleri tarafından 80 metrelik yamaçtan kısa sürede indirildi.

MERSİN'de indiği yamaçta mahsur kalan ve sahibinin uzun uğraşlarına rağmen 3 günde kurtaramadığı keçiyi arama-kurtarma ekipleri tarafından 80 metrelik yamaçtan kısa sürede indirildi.

Toroslar ilçesi Sadiye Mahallesi Fenerce mevkiinde yaşandı. Çadırda yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Oksal, otlatmaya çıkardığı keçilerinden birini kaybetti. 3 gün boyunca keçisini arayan Oksal, keçinin yakınlarda bulunan 80 metre yükseklikteki yamaca indiğini fark etti. Hayvanın 80 metre yükseklikteki bir yamacın 50'inci metresinde olduğunu fark eden Oksal, uzun süre uğraşsa da keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine ulaşarak, yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine giderek keçinin bulunduğu bölgeye inen profesyonel kurtarma ekibi, keçiyi kurtardı. Açlık ve susuzluktan yorgun düşen ve yürümekte zorlanan keçiyi itfaiye ekipleri, sırtlarında taşıyarak sahibi Mehmet Oksal'a teslim etti.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI - Son Dakika

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