İneğe alkol şişesinde sıvı veren çiftlik çalışanı tutuklandı! Meğer uyuşturucu suçundan her yerde aranıyormuş - Son Dakika
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İneğe alkol şişesinde sıvı veren çiftlik çalışanı tutuklandı! Meğer uyuşturucu suçundan her yerde aranıyormuş

20.06.2023 13:15

Mersin'de bir çiftlik çalışanı, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri paylaşınca 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan aranmaya başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, hayvansal ilaçların içki şişeleriyle hayvanlara verildiği tespit edildi. Çiftlik çalışanı B.D. tutuklandı ve 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 4 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

Tarsus ilçesinde, çiftlikte çalışan B.D., önceki gün ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında, "İçerim kime ne, sarhoşum sana ne sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaştı. Sosyal medyada, ineğe içki içirildiğinin öne sürülmesi üzerine Kurban Bayramı öncesi kısa sürede yayılan görüntüler, tepki çekti.

İLAÇ HAZIRLAYIP VERMİŞ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu. İncelemede, alkol şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı ve bu ilaçların da yine alkol şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Tespitler üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanmadı.

İneğe alkol şişesinde sıvı veren çiftlik çalışanı tutuklandı

YENİ GÖRÜNTÜ YAYINLADI

Görüntüdeki çiftlik çalışanı B.D., yanlış anlaşıldığını anlatan yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini kaydetti.

İneğe alkol şişesinde sıvı veren çiftlik çalışanı tutuklandı

ARANIYORMUŞ

B.D.'nin 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.D.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'Bir canlıya gerekli bir sebep olmaksızın alkol veya alkollü madde yedirme ya da içirme' maddesinden de 4 bin 554 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınan B.D emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA
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