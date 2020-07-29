Mersin'de inşa edilen Millet Bahçesi'nde sona doğru - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentte yapımı sürdürülen Millet Bahçesi'nin, sosyal ve kültürel donatı alanları, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe bir cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Gültak, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 15 aylık başkanlık görevi sürecinde ilçede hayata geçirilen ve yapımı süren çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun 140 dönümlük alanında yapımı devam eden Millet Bahçesi çalışmalarına değinen Gültak, "Millet Bahçesi'ndeki inşa çalışmaları hızla sürüyor. Mersinlileri yeşille ve maviyle buluşturacak olan millet bahçemiz, sosyal ve kültürel donatı alanları, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla, doğa ile iç içe bir cazibe merkezi olacak. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızda Millet Bahçemizi Mersinlilerin hizmetine sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.