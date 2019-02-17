Son Dakika Haberleri: Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı

Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı

1 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyuluk Mahallesi'nde inşa edilen bir yapının çatısına beton dökümü çalışması sırasında demir iskele çöktü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi, hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:56 Kaynak: AA

Mezitli, İşçi, Mersin, Güncel
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