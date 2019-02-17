Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı
1 saat önce
Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Mersin
'in Mezitli
ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuyuluk
Mahallesi'nde inşa edilen bir yapının çatısına beton dökümü çalışması sırasında demir iskele çöktü.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi, hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldıkları Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:56 Kaynak: AA
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