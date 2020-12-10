Mersin'de İnsan Hakları Koruluğu Anıtı açıldı - Son Dakika

Açılış törenine, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol da katıldı.

Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti