Mersin'de, Inter Akademi Türkiye kuruldu!

Inter Akademi'nin, Altun Lojistik Grubu'nun parçası 3H Spor Okulları iş birliğinde hayata geçirdiği projeyle, kent merkezindeki 5 noktada kayıt ofisleri oluşturuldu.



Kısa sürede kentin farklı noktalarında açılacak futbol okullarıyla Türk ve dünya sporuna önemli isimlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.



Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Inter'le görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından kentte çalışmalara başladıklarını söyledi.



Öncelikle Mersin'deki ilçelerde futbol okulları açacaklarını dile getiren Kılavuz, "Daha sonra Türkiye genelinde çalışmalarımız başlayacak. Gençlerin başarı hikayesi yazmalarına sağlayacağız. Burada Avrupa standartlarındaki tesisleşmeyle güzel organizasyonlar yapacağız. Sporcularımızı iyi takımların vazgeçilmez oyuncusu yapacağız." diye konuştu.



3H Spor Okulları ortağı ve yöneticisi Hüseyin Gökten ise Inter Akademi Türkiye'nin Mersin'de olmasının önemini anlatarak, şunları kaydetti:



"Mersin'de güzel bir tesis yapıyoruz. Temmuz ayının ilk haftasında bitecek. Ayrıca 5 tesiste oyuncularımıza hizmet vermeye başlayacağız. Öncelikli hedefimiz Mersin'de organizemizi tamamlamak. Talebe göre hareket edeceğiz, acelemiz yok. Her şeyi layıkıyla yapmak istiyoruz. Türkiye'ye yayılmamız kısa sürede de olabilir. Inter Akedemi'de oyuncularımızı Türk ve dünya futboluna kazandırırsak mutlu olacağız. Inter Akademi Türkiye talep olan ve ihtiyaç duyulan her yerde olacak."



