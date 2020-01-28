Mersin'de internet kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de internet kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de internet kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde internet kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de internet kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde internet kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Keben Mahallesi'ndeki internet kablolarının kesildiğini belirleyen ekipler, bölgede inceleme başlattı.

Yaklaşık 500 metre kablo, merdiven ve makas bulan jandarma, ormanlık alana saklanan 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, ifadelerinde, 5 ay önce Mut ilçesinde de 350 metre kablo çaldıklarını, bunların bir kısmını hurda olarak sattıklarını, kalanını ise samanlıkta sakladıklarını anlattı.

Ekiplerce, samanlıkta yapılan aramada, çalıntı kabloların bir kısımı bulundu.

Jandarma, Silifke, Mersin, Keben, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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