Mersin'de internetin kesilmesinden şüphelenen jandarma kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika

Araştırmasını sürdüren jandarma, 2 kişiyi bir direkteki kabloları keserken suçüstü yakaladı.

Mahalle ve çevresini kontrol eden ekipler, Türk Telekom 'a ait 8 direk arasındaki kabloların kesildiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Korucak Mahallesi'ndeki internet bağlantısının kesilmesi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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