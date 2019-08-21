Son Dakika Haberleri: Mersin'de ırmakta mahsur kalan aile kurtarıldı
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Mersin'de ırmakta mahsur kalan aile kurtarıldı

22 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak amacıyla geçtikleri ırmağın karşı kıyısında su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de ırmakta mahsur kalan aile kurtarıldı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak amacıyla geçtikleri ırmağın karşı kıyısında su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keşbükü Irmağı mevkisine piknik yapmaya giden 5 kişilik bir aile, su içerisinden karşı kıyıya geçti.
Bir süre burada vakit geçiren aile, yakınlardaki bir barajın kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince bulundukları yerde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aileyi kurtarmak için ırmağın iki yakası arasına halat gerdi.
Ardından başlatılan çalışmayla aile bireyleri halatlar aracılığıyla suyun içinden geçirilerek bulundukları yerden kurtarıldı.
İtfaiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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