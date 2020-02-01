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Mersin'de iş insanlarına "beden dili" eğitimi verildi
7 saat önce
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından Mersin Girişimci İşadamları Derneği üyelerine "beden dili" eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından Mersin Girişimci İşadamları Derneği üyelerine "beden dili" eğitimi verildi.
Etkinlikte derneğin senatörü İlhami Günsel, yaptığı sunumda iş dünyasında beden dilinin önemine değinerek, doğru iletişim kurmaya yönelik unsurları katılımcılarla paylaştı.
Eğitime iş insanları katıldı.
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