Mersin'de iş insanlarına "beden dili" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de iş insanlarına 'beden dili' eğitimi verildi - Son Dakika

Mersin'de iş insanlarına "beden dili" eğitimi verildi

7 saat önce

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından Mersin Girişimci İşadamları Derneği üyelerine "beden dili" eğitimi verildi.

Mersin'de iş insanlarına

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından Mersin Girişimci İşadamları Derneği üyelerine "beden dili" eğitimi verildi.

Etkinlikte derneğin senatörü İlhami Günsel, yaptığı sunumda iş dünyasında beden dilinin önemine değinerek, doğru iletişim kurmaya yönelik unsurları katılımcılarla paylaştı.

Eğitime iş insanları katıldı.

Mersin, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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