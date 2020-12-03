Mersin'de iş kuracak engelli ve eski hükümlüler için son tarih açıklandı - Son Dakika

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların hibe projesinden yararlanmak için 18 Aralık'a kadar başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

Kutlu, yazılı açıklamasında, iş kurmak isteyen engelli ve dezavantajlı grupta yer alan bireylerin iş gücüne dahil olabilmeleri için çeşitli destekler verildiğini kaydetti.

Engelli, eski hükümlü, kadın ve gençlere yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları düzenlediklerini ifade eden Kutlu, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik aralık ayında başlatılan hibe projesi başvurularının sürdüğünü aktardı.

Proje sunmak isteyen vatandaşların 18 Aralık'a kadar www.iskur.gov.tr adresindeki "duyurular" başlıklı bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlaması gerektiğini belirten Kutlu, engellilere 65 bin liraya kadar hibe desteği imkanı sunulacağını kaydetti.