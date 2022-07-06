Mersin'in Silifke ilçesinde, yangın çıkan iş merkezindeki 3 ofiste hasar oluştu.
Saray Mahallesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş merkezindeki klima ünitelerinin sokağa düşmesi nedeniyle vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş merkezindeki 3 ofiste hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Silifke'de bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika