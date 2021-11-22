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Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi

22.11.2021 10:57
Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda paketlenmiş 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda paketlenmiş 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramada; 10 paket halinde toplam 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Z., E.Z. ve N.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece E.Z. tutuklandı, E.Z. ve N.D. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi
Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi
Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi
Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi
Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi
Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi
Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi
Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de iş yerinde 11 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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