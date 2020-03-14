Mersin'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Mersin'de iş yerinden 3 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Mersin'de iş yerinden 3 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki iş yerinden 3 cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kapı camını kırıp iş yerine girerek telefonları çalan şüphelinin F.G. olduğunu belirledi.

Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelinin iş yerine girerek cep telefonlarını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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