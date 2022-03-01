Mersin'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

01.03.2022 13:21
Mersin'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerinden sigara ve içki çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerinden sigara ve içki çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Mukaddem Mahallesi'ndeki büfeden 38 şişe içki ile 285 paket sigara çalınmasıyla ilgili Asayiş Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan S.T. (24) olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kaydına, yüzünü kıyafetle gizlemeye çalışan zanlının, camını taşla kırdığı iş yerinden içki ve sigara çaldığı anlar yansıdı.

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Asayiş Büro, Sigara, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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