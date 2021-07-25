Mersin'de iş yerine giren şüpheli bilgisayar ve çekmecedeki paraları çaldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde elindeki tahrayı kullanarak kırtasiyeye giren şüpheli, bilgisayarı ve çekmecedeki paraları çaldı.

Alınan bilgiye göre, kırtasiye işleten İbrahim Ulus, Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerine girdiğinde bilgisayar ve çekmecedeki paralarının çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, iş yerine gelen şüphelinin tahrayla güvenlik kamerasını kırdıktan sonra kırtasiyeden hırsızlık yaptığını tespit etti.

Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.