Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

08.06.2022 15:37
Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili aranan 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili aranan 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait Bahçelievler Mahallesi 1801 Sokak'taki iş yerine silahla ateş açan 3 zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen Y.C.G. ile Ü.B'yi yakaladı.

Firari zanlı H.K'yi gözaltına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yenişehir ilçesinde, 6 Haziran'da sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait iş yerine, bölgeye otomobille giden 3 kişi tarafından silahla ateş açılmıştı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinin camları hasar görmüştü.

Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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