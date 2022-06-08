Yenişehir ilçesinde, 6 Haziran'da sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait iş yerine, bölgeye otomobille giden 3 kişi tarafından silahla ateş açılmıştı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinin camları hasar görmüştü.

Mersin 'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili aranan 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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