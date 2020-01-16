Mersin'de iş yerleri denetlendi - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı zabıta ekiplerinin Eğriçam Mahallesi'ndeki işletmelerde ruhsat, güvenirliliği olmayan gıda ve eczane dışı ilaç satımını denetlediği bildirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yetkililerin de katıldığı denetimlerde, çok sayıda yoğurt, bulgur, tereyağı, zeytinyağı, çikolata ve bisküviye el konuldu.

Ekipler, iş yerlerinde ruhsat ve vergi levhası denetimi de yaparak eksik evrakları bulunan iş yeri sahipleri hakkında işlem uyguladı.