Mersin'de iş yerlerinde hijyen denetimi - Son Dakika

Silifke ilçesinde belediye ekipleri iş yerlerinde hijyen denetimi yaptı.

Silifke Belediyesi Başkanvekili Sadık Altunok, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin artırıldığını kaydetti.

Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Altunok, "Denetimlerimizde ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimiz genel olarak kurallara uymaktadır. Kurallara uyan vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.