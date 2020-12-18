Mersin'de iş yerlerinde hijyen denetimi - Son Dakika

Silifke ilçesinde belediye ekipleri iş yerlerinde hijyen denetimi yaptı.
Silifke Belediyesi Başkanvekili Sadık Altunok, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin artırıldığını kaydetti.
Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Altunok, "Denetimlerimizde ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimiz genel olarak kurallara uymaktadır. Kurallara uyan vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
- Kaynak: AA
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