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Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı - Son Dakika

Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı

22.02.2022 10:21

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sipahili Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çakmak yönetimindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan sürücünün de aralarında bulunduğu 40 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı
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Murat Çakmak, Akkuyu, Kaza, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı - Son Dakika
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