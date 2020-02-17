Mersin'de işçi servislerine yönelik denetimde sürücülere para cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de işçi servislerine yönelik denetimde sürücülere para cezası verildi - Son Dakika

Mersin'de işçi servislerine yönelik denetimde sürücülere para cezası verildi

6 saat önce

Mersin'de işçi taşıyan servislere yönelik yapılan denetimlerde 65 sürücüye 90 bin 530 lira para cezası verildi.

Mersin'de işçi servislerine yönelik denetimde sürücülere para cezası verildi, System.String[]

Mersin'de işçi taşıyan servislere yönelik yapılan denetimlerde 65 sürücüye 90 bin 530 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, özel ve kamuya ait işletmelerin işçi taşıyan servis araçlarının karıştığı kazalarda artış göstermesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Kentin 27 noktasında yapılan uygulamada, servislerin sürücülerinin belgeleri, yolcu sayıları, araç donanımları denetlendi.

Bu kapsamda denetlenen 442 servis aracında kusurlu görülen 65 sürücüye 90 bin 530 lira para cezası verildi, 28 araç trafikten men edildi.

Jandarma, Mersin, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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