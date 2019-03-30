Mersin'de İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 4 Yaralı
59 dakika önce
Mersin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralıMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi.
Mersin
'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı
MERSİN - Mersin'in Erdemli
ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 9 kişiden 4'ü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tömük
Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs, iddiaya göre önünde seyreden ve aniden fren yapan bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada minibüs yağış ve kaygan zemin dolayısıyla kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan 9 işçiden 4'ü yaralandı. Kazazedeler ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:08 Kaynak: İHA
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