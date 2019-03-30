Son Dakika Haberleri: Mersin'de İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

Mersin'de İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

59 dakika önce

Mersin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralıMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

Mersin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 9 kişiden 4'ü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs, iddiaya göre önünde seyreden ve aniden fren yapan bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada minibüs yağış ve kaygan zemin dolayısıyla kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan 9 işçiden 4'ü yaralandı. Kazazedeler ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:08 Kaynak: İHA

Erdemli, İşçi, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Sosyal Medyada Fuhuş Rezaleti! Ellerini Bağlayıp Cinsel İlişki Görüntülerini Çektiler AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Yavruları Telef Olan Köpek Mahalle Sakinlerini Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:07:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]