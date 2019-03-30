Son Dakika Haberleri: Mersin'de İşçileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Mersin'de İşçileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 4 Yaralı

24 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

Mersin'de İşçileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 4 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 9 kişiden 4'ü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs, iddiaya göre önünde seyreden ve aniden fren yapan bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada minibüs yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan 9 işçiden 4'ü yaralandı. Kazazedeler ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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