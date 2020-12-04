Mersin'de işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

04.12.2020 10:17
Mersin'de işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Mersin'de, belediyelerde üst düzey yöneticiler tanıdığını iddia ederek vatandaşları işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Mersin'de, belediyelerde üst düzey yöneticiler tanıdığını iddia ederek vatandaşları işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli kadın, kocasını belediyede işe aldırabileceğini söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını öne sürerek Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı bulunan H.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin, belediyelerde üst düzey yöneticiler tanıdığını söylediği müştekiden, kocasını işe aldırma bahanesiyle 23 bin lira aldığı öne sürüldü.

Polisin operasyonuyla yakalanan H.Ç, emniyete götürüldü.

Dolandırıcılık, Mersin, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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