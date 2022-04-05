Mersin'de isim önergesi reddedilen parka Eren Bülbül'ün adını taşıyan tabela dikildi - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, şehit Eren Bülbül'ün adının verilmesine ilişkin önerge Cumhur İttifakı üyelerine karşı muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmesinin ardından parka "İyi Ki Varsın Eren Bülbül Parkı" yazılı tabela dikildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, dünkü meclis toplantısında Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'taki parka 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesine ilişkin önergenin reddedilmesinin ardından Bülbül'ün adını taşıyan tabela hazırlattı.

Gültak, önergeyi sunan MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni ve Huzurkent Bahşiş Mahallesi muhtarı Hayrettin Uğurcan ile parka gitti.

Alanda hazır bulundurulan "İyi Ki Varsın Eren Bülbül Parkı" yazılı tabela, Gültak ve belediye ekiplerince parkın köşesine dikildi.

"Maalesef kahredici bir olay yaşadık"

Gültak, gazetecilere, yapımı tamamlanan parka Eren Bülbül'ün adının verilmesi için mahalle halkının desteği ve muhtarlığın dilekçesi olduğunu söyledi.

Konunun dün mecliste gündeme getirildiğini belirten Gültak, şöyle konuştu:

"Mecliste, mahallelinin ve muhtarımızın talebi olduğunu söylememize rağmen maalesef kahredici bir olay yaşadık. CHP, HDP, EMEP ve iki bağımsız üyenin oylarıyla 'İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı'nın ismini parka veremedik. Bundan dolayı çok üzülüyorum çünkü şehitlerimiz varsa bugün buradayız, ezanlarımız okunuyor, devlet ve cumhuriyetiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetlerde yürüyüp büyük bir cumhuriyet olmak istiyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde olacağız."

Gültak, CHP'ye gönül vermiş seçmenlerin de bu durumundan hoşnut olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizden ne istiyorsunuz? Dünkü olaylarda çok ilginç diyaloglar geçti. Bir CHP meclis üyesi, 'O zaman 500 şehit ismi getirirlerse onların da mı adını vereceğiz?' dedi. Böyle bir laf olur mu ya nasıl yani? 500 değil kaç gelirse gelsin veririz. Başka bir CHP meclis üyesi 'Orada ünlü sporcular var. Neden bir sporcunun adını vermiyoruz?' dedi. EMEP'in üyesi de 'Ben bir öğretmen olarak okullara, caddelere şehit isminin verilmesini doğru bulmuyorum.' dedi. Uğraştığımız mantığa bakın. Dünyada herkes geçmişiyle, şehitleriyle, gazileriyle övünürken biz burada bir şehit ismini parka veremiyoruz. Aslında buradaki olay çok basit. HDP tabii ki bu tür şeylere karşı büyük alerji duyuyor. Mecliste hiç topa girmediler. Ne hikmetse CHP'li meclis üyeleri bu konunun altında bocaladılar ve kendilerini ifade etmeye çalıştılar."

"Şehidimizin ismini parka vermekten gurur duyuyorum"

Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını, vatanın bütünlüğünü korumak için emniyet güçleriyle temasa geçtiği için Eren Bülbül'ün teröristlerce şehit edildiğini belirten Gültak, Eren Bülbül'ün şehadetinin unutulmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu önemli bir misyondur, biz bu misyonu çocuklarımıza, gençlerimize anlatamayacaksak bu topraklar üzerinde niye yaşıyoruz? Ben talimat verdim, arkadaşlar da hızlı bir şekilde tabelayı hazırladılar. Ben diktim, gelsin birileri yiğitse söksün. Eğer yasa beni bu konuda yargılayacaksa bir şehidimizin ismini parka vermekten gurur duyuyorum. Yargılanmaya da hazırım."

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki parka "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesine ilişkin önerge, Cumhur İttifakı üyelerine karşı muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmişti.