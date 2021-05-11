Mersin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya müdahalesine tepki - Son Dakika

MERSİN'de ikindi namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik sert müdahalesine tepki gösterdi.

İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere müdahalede bulunmasına Mersin'den tepki geldi. Merkez Ulu Cami'de ikindi namazı bir araya cemaat, Filistin bayrağı açarak İsrail'in müdahalesini kınadı. Burada grup adına açıklama yapan Resul Çelik, "İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından hızla geri çekilmeli ve 1967 sınırlarına geri dönmelidir. İşgal edilen topraklar hak sahibi Filistinlilere geri verilmelidir. Ele geçirdikleri Filistinlilerin evleri ve eşyaları iade edilmelidir. Mescid-i Aksa ve çevresi Müslümanların kutsal alanı olup bu alana İsrail askerlerinin hiçbir şekilde girmemesi gerekmektedir" dedi.