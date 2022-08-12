İtfaiyenin K9 köpeği eğitmenleri Mersin'de bir araya geldi - Son Dakika
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İtfaiyenin K9 köpeği eğitmenleri Mersin'de bir araya geldi

12.08.2022 16:14
İtfaiyenin K9 köpeği eğitmenleri Mersin'de bir araya geldi

Mersin'de, İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan K9 köpekleri için eğitim düzenlendi.

Mersin'de, İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan K9 köpekleri için eğitim düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve İstanbul'da büyükşehir belediyelerinin itfaiye dairesi başkanlıklarında K9 eğitmeni olarak görev yapan 9 personel, ortak eğitime katıldı.

Arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan köpeklerin, farklı bölgelerdeki enkazlarda gösterdiği davranışlarının incelendiği eğitim 3 gün sürdü.

Etkinliğe katılan Mersin'de görevli eğitmen Kemal Büyükoğlu, K9 köpeklerinin farklı mekanlarda ve iklimlerde çalışma yapmasının önemli olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtfaiyenin K9 köpeği eğitmenleri Mersin'de bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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