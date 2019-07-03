Son Dakika Haberleri: Mersin'de istihdam seferberliği anlatıldı
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Mersin'de istihdam seferberliği anlatıldı

2 saat önce

Mersin'de istihdam seferberliği kapsamında sunulan teşvikler anlatıldı.

Mersin'de istihdam seferberliği anlatıldı, System.String[]
Mersin'de istihdam seferberliği kapsamında sunulan teşvikler anlatıldı.

Makine Mühendisleri Konferans Salonu'nda odaya üye firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Mersin Çalışma ve İş Kurumu iş ve meslek danışmanları tarafından teşvikler ve İŞKUR uygulamaları ile ilave istihdam yapan işverenlere sağlanan teşvik paketleri anlatıldı. Ayrıca program kapsamında ilave istihdam desteği, asgari ücret desteği, kadın genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların desteği, 5 puanlık indirim desteği konularında bilgiler verildi.

Bunun yanında istihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşviklerden, mesleki beceri geliştirme teşvikleri kapsamında işbaşı eğitim programının başta geldiği, işbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılmasının amaçlandığı, 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerin hem işverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar verdiği dile getirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
Ekonomi
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