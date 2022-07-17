İddiaya göre, Beydeğirmeni Mahallesi'ndeki kafeye giden Burdur Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.Y. ile M.G (30) ve H.V. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika

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