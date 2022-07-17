Son dakika haber... Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı

17.07.2022 14:29
Son dakika haber... Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı

Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde istirahatli polis memurunu kafede tabancayla yaralayıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde istirahatli polis memurunu kafede tabancayla yaralayıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Beydeğirmeni Mahallesi'ndeki kafeye giden Burdur Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.Y. ile M.G (30) ve H.V. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında zanlılardan biri E.Y'ye tabancayla ateş edip kaçtı, diğeri de olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan E.Y, 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, kaçan zanlılar M.G. ve H.V'yi yakaladı. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haber... Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu Son dakika haber... MERSİN'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI Son dakika haber... MERSİN'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
17:19 Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 17:31:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement