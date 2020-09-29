Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik - Son Dakika

Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında, çocuklara özel arama-kurtarma etkinliği düzenlendiği bildirildi.

Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında, çocuklara özel arama-kurtarma etkinliği düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Mersin Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli ile K9 köpeklerinin arama-kurtarma gösterisi ile başlayan etkinlikte, çocuklar köpeklerin gösterisini şaşkınlıkla ve heyecanla izledi.

Miniklere yangın ve kurtarma eğitimi

Etkinlikte itfaiye personeli tarafından verilen yangın eğitiminde çocuklara hayati önem taşıyan bilgiler aktarıldı. Personel, çocuklara acil durumlar karşısında ne yapacaklarını ve hangi numarayı aramaları gerektiğini de öğretti. Eğitim, yangın söndürme tatbikatı ile devam etti. Çocuklar bu eğitim sayesinde yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını da öğrendi.

Arama-kurtarma eğitiminde ise minikler, yangından ve depremden kurtulma yöntemlerini, kurtarma çalışmalarını, itfaiye araç ve gereçlerinin neler olduğunu öğrendi.

Verilen eğitimlerin ardından çocuklar, itfaiye personelinin kullandığı bazı ekipmanları yapmayı öğrendi. Uygun malzemelerle itfaiyeci şapkası ve yangın tüpü yapan çocuklar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliği ile hem eğlendi hem öğrendi hem de farklı bir deneyim yaşadı. - MERSİN

Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik
Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik
Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik
Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik
Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik

Arama Kurtarma, İtfaiye, Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik - Son Dakika

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