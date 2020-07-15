Mersin'de itfaiye personeline eğitim verildi - Son Dakika

Mersin'de itfaiye personeline eğitim verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ve salgın süreci boyunca iş yoğunluğu artan itfaiye personeli için sağlık, ruh sağlığı ve iş sağlığı güvenliği eğitimi düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ve salgın süreci boyunca iş yoğunluğu artan itfaiye personeli için sağlık, ruh sağlığı ve iş sağlığı güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimler, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık İtfaiye Grup Amirlikleri'nde görev yapan itfaiye personeline verildi.

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Büyükşehir, 2020 yılı hizmetiçi eğitim programı kapsamında Anamur, Bozyazı ve Aydıncık itfaiye grup amirlikleri'nde görev yapan itfaiye personeline yönelik sağlık, ruh sağlığı ve iş sağlığı güvenliği eğitimi düzenledi. Personelin sağlığı için doktorlar, ruh sağlığı için psikologlar ve çalışırken dikkat etmeleri gerekenler konusunda da iş sağlığı güvenliği uzmanları eğitim verdi. Yoğun ve stresli geçen virüs sürecinin itfaiye personelinin üzerindeki etkilerinin minimuma indirilmesi, görevini yaparken daha tedbirli ve güvenli olması amacıyla verilen eğitimlerde, sağlık, ruh sağlığı ve iş sağlığı güvenliği konularında farkındalıklarının artması için önemli konulara değinildi. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gruplar halinde verilen eğitimden yaklaşık 100 personel faydalandı. Fiziksel mesafe tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı eğitimde maske ve dezenfektan dağıtıldı, koltuklar sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildi. Görev alanı çok geniş olan ve 7 gün 24 saat esasına göre çalışan itfaiye personeli, evde geçirilen korona virüs süreci boyunca kazaların artması ile yoğun mesai yaptı. İş yoğunluğu artan itfaiye personelinin sağlığını, ruh sağlığını ve iş sağlığını düşünen Büyükşehir Belediyesi verdiği eğitimlerle, halkla birebir iletişim halinde olan personel üzerinde pandeminin etkilerini minimuma indirmeyi planlıyor. Uzman klinik psikolog Yücel Şavklı tarafından verilen 'psikopatolojik risk' etkenleri başlıklı eğitim kapsamında travma sonrası stres bozukluğu, stres, anksiyete, depresyon gibi risk teşkil edebilecek psikopatolojiler hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı. Etkileri süren virüse karşı yeni normalleşme sürecinde tedbirlerin devam ettirilmesi gerektiğinin anlatıldığı eğitim ise Dr. Serhat Kandemir tarafından verildi. Eğitimde, vatandaşla yakın temas halinde bulunan itfaiye personelinin görev sırasında hijyen kuralları konusunda nelere dikkat etmesi gerektiği anlatıldı. Oldukça tehlikeli anlarda vatandaşların yanında olan ve hayat kurtaran itfaiyecilerin karşı karşıya bulunduğu riskler ve korunma yolları da aynı eğitim kapsamında verildi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dr. Ali Özkurt'un verdiği eğitimde, iyi uygulama örnekleri ile kaza risklerinin azaltılmasının mümkün olduğuna değinildi.


Büyükşehir, Mut, Gülnar, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'ın ardından Silifke, Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli'deki personele de eğitimler düzenleyecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de itfaiye personeline eğitim verildi - Son Dakika
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