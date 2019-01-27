Son Dakika Haberleri: Mersin'de İyi Parti'den İstifa

Mersin'de İyi Parti'den İstifa

6 dakika önce

Eski İYİ Parti Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, beraberindeki bir grupla partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Mersin'de İyi Parti'den İstifa, System.String[]
Eski İYİ Parti Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, beraberindeki bir grupla partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Özel, kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra iktidar olmak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in arkasından il il, ilçe ilçe gezdiklerini söyledi.

Toplumu birleştirmek, milliyetçi, Atatürkçü ve cumhuriyetin kuruluş felsefesine bağlı olarak milli değerlerden taviz vermeyen bir anlayışla İYİ Parti'yi kurduklarını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Partimiz halkımız tarafından büyük bir umut kaynağı oldu. Tüm anketlerde yüzde 22'nin üzerinde bir oy potansiyeline sahip olarak siyasi hayatta yerini aldı ancak oluşturulan parti yönetimi büyük hata yaptı. 24 Haziran seçiminde hazırlanan listeler partimizin ve emektar tabanımızın hakkıydı. Tanınmamış isimler ve illerin tasvip etmediği kişiler listeler kondu. Yola çıkanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük vefasızlık gösterildi. Bu durum tabanı küstürdü. İttifakta CHP'nin yer alması AK Parti'den gelecek oyları engelledi. 24 Haziran'da kimsenin ummadığı bir sonuç elde edildi. Yani partimiz kaybetti. Geleceğimizin teminat altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde biz siyasiler üzerimize düşeni yapıp toplumu aydınlatmalıyız. İYİ Parti, CHP, HDP safında bu millete fayda sağlanamayacağına kanaat getirmiş bulunmaktayız."

Özel, bazı milletvekili aday adaylarının da arasında bulunduğu bir grup partili olarak istifa ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:54 Kaynak: AA

İbrahim Özel, Mersin, İYİ Parti, Politika
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