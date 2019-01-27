Mersin'de İyi Parti'den İstifa
1 saat önce
MERSİN'de İYİ Parti Kurucu İl Başkanı Dr. İbrahim Özel ve beraberindeki bazı partililer, istifa ettiklerini açıkladı.
MERSİN'de İYİ Parti
Kurucu İl Başkanı Dr. İbrahim Özel
ve beraberindeki bazı partililer, istifa ettiklerini açıkladı.
Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. İbrahim Özel, "Tek tartışılmazımız, inançlarımız ve ülke menfaatleridir. Emek verenin lütfa ihtiyacı yoktur. Hiçbir uygulamasından memnun olmadığımız mevcut iktidarı, siyasi hareketin değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyoruz. Tüm Mersinli
hemşehrilerimizden oy ve destek istediğimiz için, bilmeden yanılttığımız için özür dileriz. Kararlı ve huzurluyuz. Mensubu olduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyoruz" dedi.
27'nci Dönem Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin 6'ncı sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Avukat Hasan Doydu
ise istifaların mevki ya da makamla ilgili olmadığının altını çizdi.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:34 Kaynak: DHA
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