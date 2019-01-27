Son Dakika Haberleri: Mersin'de İyi Parti'den İstifa

Mersin'de İyi Parti'den İstifa

1 saat önce

MERSİN'de İYİ Parti Kurucu İl Başkanı Dr. İbrahim Özel ve beraberindeki bazı partililer, istifa ettiklerini açıkladı.

Mersin'de İyi Parti'den İstifa, System.String[]
MERSİN'de İYİ Parti Kurucu İl Başkanı Dr. İbrahim Özel ve beraberindeki bazı partililer, istifa ettiklerini açıkladı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. İbrahim Özel, "Tek tartışılmazımız, inançlarımız ve ülke menfaatleridir. Emek verenin lütfa ihtiyacı yoktur. Hiçbir uygulamasından memnun olmadığımız mevcut iktidarı, siyasi hareketin değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyoruz. Tüm Mersinli hemşehrilerimizden oy ve destek istediğimiz için, bilmeden yanılttığımız için özür dileriz. Kararlı ve huzurluyuz. Mensubu olduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyoruz" dedi.

27'nci Dönem Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin 6'ncı sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Avukat Hasan Doydu ise istifaların mevki ya da makamla ilgili olmadığının altını çizdi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:34 Kaynak: DHA

Politika, Güncel
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