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Mersin'de "İyilik Kulübü" öğrencileri ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı oluyor - Son Dakika

Mersin'de "İyilik Kulübü" öğrencileri ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı oluyor

26.12.2021 12:35
Mersin'de "İyilik Kulübü" öğrencileri ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı oluyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde özel bir okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kurulan "İyilik Kulübü" ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunuyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde özel bir okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kurulan "İyilik Kulübü" ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunuyor.

"Gayemiz iyilik" sloganıyla başlatılan projede yaklaşık 500 öğrenci, kendi imkanlarıyla para biriktirip hem ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunuyor hem de sosyal farkındalık projeleri yapıyor.

Öğrenciler son olarak düzenledikleri etkinlikte farkındalık oluşturmak için görme engelli bir kadın ile yürüme engelli çocuğa yardım etti.

Proje kapsamında öğrenciler ihtiyaç sahibi kişilere temel gıda malzemeleri desteğinde bulundu, engelli çocuğa da tekerlekli sandalye hediye etti.

Sokak hayvanlarını da unutmayan öğrenciler besleme alanlarına mama bıraktı.

Proje Koordinatörü Nezir Arslan, yaptığı açıklamada, iyilik kavramının öğrencilerin yaşamlarının bir parçası olmasını istediklerini belirterek, farkındalık doğrultusunda yapılacak çalışmalara gönülden destek verdiklerini kaydetti.

Kulüp yöneticilerinden Pınar Serin de kulübü, insanlara yardım etmek ve ihtiyaç sahipleri bireylerin yanında olmak için kurduklarını ifade etti.

Projede yer alan öğrenciler de çeşitli etkinliklerle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacaklarını bildirdi.

Mersin'de İyilik Kulübü öğrencileri ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı oluyor
Mersin'de İyilik Kulübü öğrencileri ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı oluyor

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İyilik Kulübü, Görme Engelli, Engelli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'İyilik Kulübü' öğrencileri ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de "İyilik Kulübü" öğrencileri ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı oluyor - Son Dakika
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