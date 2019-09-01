Son Dakika Haberleri: Mersin'de izinsiz asılan afiş ve pankartlara izin yok
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de izinsiz asılan afiş ve pankartlara izin yok

2 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent estetiğini bozan ve izinsiz olarak asılan afiş, pankart ve benzeri reklam tabelalarını topluyor.

Mersin'de izinsiz asılan afiş ve pankartlara izin yok, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent estetiğini bozan ve izinsiz olarak asılan afiş, pankart ve benzeri reklam tabelalarını topluyor.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tarsus Denetim ekipleri, ilçe genelinde afiş veya pankart asan esnafı uyararak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi gereği meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve pankart asmanın yasak olduğunu bildirdi. Uyarılara rağmen gerekeni yapmayan esnafın ihata duvarlarına, orta refüj korkuluklarına, kamuya ait direklere, yol kenarlarına asılan afiş veya pankartlar ekipler tarafından toplanıyor. Toplanan materyaller ya imha ediliyor ya da geri dönüşüme gönderiliyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, afiş veya pankart asma işleminin, yasal çerçevede yapılması için belediyelere kişi veya kurumların yazılı başvuru yapmaları gerektiğini, alınan izinle gösterilen noktalara, yine belirlenecek süre içerisinde asma işleminin yapılabileceğini kaydetti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı
Marmaris'te cayır cayır yanan tekne, suya gömüldü ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:54:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de izinsiz asılan afiş ve pankartlara izin yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]