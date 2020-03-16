Mersin'de izinsiz kağıt toplayıcıların aracına el konuldu - Son Dakika

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Mersin'de izinsiz kağıt toplayıcıların aracına el konuldu
6 saat önce
Mezitli ilçesinde zabıta ve polis ekiplerince izinsiz atık kağıt toplayanlara yönelik operasyon yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:50 Kaynak: AA
Mezitli ilçesinde zabıta ve polis ekiplerince izinsiz atık kağıt toplayanlara yönelik operasyon yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki operasyonda "çek-çek" diye tabir edilen kağıt toplama araçlarına el konuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, trafiği tehlikeye atan araçlara el konularak sahipleri hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.
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