Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde iş makinesi ile izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdere Mahallesi'nde 3 şahsı, tarihi eser olduğunu değerlendirdikleri bir alanda iş makinesi ile izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Silifke Müze Müdürlüğü tarafından şüpheli şahısların kazı yaptıkları alan incelenerek rapor tutulurken, haklarından adli işlem başlatılan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN